Субсидии на бензин сохраняются до конца года: стабилизация цен даже в среднем диапазоне 170 йен за литр

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Токио, 29 августа (Jiji Press) -- Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) выразила общее одобрение предложению о продлении программы субсидирования бензина до конца года. Текущий срок действия программы истекает в конце сентября.

ЛДП также принципиально поддержала дальнейшее расширение программы, которая направлена на предоставление субсидий оптовым поставщикам нефти, чтобы ограничить повышение розничных цен на топливо.

Детали программы будут дорабатываться ЛДП, с целью снизить среднюю розничную цену на обычный бензин, которая достигла рекордных 185,1 йены за литр, до уровня ниже 180 йен.

С июня текущего года правительство постепенно снижало уровень субсидий, который изначально составлял 30%, с намерением завершить программу к концу сентября, ссылаясь на стабилизацию рынка сырья.

Однако в последнее время цены на бензин снова подскочили из-за возрастания цен на сырую нефть и ослабления иены по отношению к доллару.

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