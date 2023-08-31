Немецкая библиотека приобрела гравюру Хокусая за несколько миллионов евро

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Берлин, 29 августа (Jiji Press). Баварская государственная библиотека в Германии сообщила о том, что она приобрела произведение искусства укиё-э известного японского художника периода Эдо Кацусика Хокусая у частного лица за несколько миллионов евро.

По данным библиотеки Bayerische Staatsbibliothek, «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи» станет центральным элементом выставки. Выставку планируется провести в 2025 году.

В библиотеке сообщили, что произведение искусства, ксилография, датируемая примерно 1830 годом, находится в очень хорошем состоянии.

Создавая поразительный контраст между огромными океанскими волнами, которые вот-вот обрушатся на лодки, и виднеющейся на заднем плане горой Фудзи, произведение искусства, также известное как «Большая волна», является одним из самых известных произведений искусства в мире, как сообщили в библиотеке.

Известно, что ксилографии укиё-э оказали влияние на многих известных европейских художников, таких как Винсент Ван Гог и Клод Моне.

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