Бывшие сотрудники Johnny & Associates требуют создания фонда помощи жертвам сексуального насилия

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Токио, 4 сентября (Jiji Press) - Группа бывших сотрудников компании Johnny & Associates Inc. выдвинула требование об образовании комитета и фонда для поддержки потерпевших от предполагаемых случаев сексуального насилия, совершенного бывшим президентом Джонни Китагавой.

На пресс-конференции, прошедшей в Токио 4 сентября, члены группы, включая самих пострадавших, также объявили о своей готовности подать уголовное заявление, в зависимости от ответной реакции агентства талантов.

Агентство талантов планирует провести пресс-конференцию 7 сентября, где будет представлена его позиция по данному вопросу.

На прошлой неделе, во вторник, группа внешних экспертов, назначенных компанией Johnny & Associates для проведения расследования этого инцидента, опубликовала отчет, в котором требовалось уволить текущего президента компании, Джули Кейко Фуджисиму, и создать структуру для помощи пострадавшим.

В своем письменном обращении к агентству талантов бывшие члены группы предложили создать комитет по оказанию помощи, в который войдут эксперты и другие лица, рекомендованные как самой группой, так и агентством талантов. Они также призвали президента агентства талантов, телевизионные станции и других лиц внести взносы в фонд помощи.

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