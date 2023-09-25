Сакэ марки «Дассай», произведенное в США, поступает в продажу 25 сентября

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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press). Dassai Blue, первое сакэ, произведенное в Соединённых Штатах компанией Asahi Shuzo Co., дебютирует в штате Нью-Йорк 25 сентября, сообщила японская компания.

Выпуск Dassai Blue в США, приоритетном зарубежном рынке для Asahi Shuzo, станет важным шагом в глобальных усилиях производителя.

Dassai Blue производится на заводе сакэ в штате Нью-Йорк, первом таком заводе за пределами Японии, построенном Asahi Shuzo, компании из Ивакуни, префектура Ямагути.

Бутылка «дзюммай дайгиндзё» Dassai Blue объёмом 720 миллилитров будет продаваться в розничных магазинах за 34,99 доллара. Сакж также будут подавать в ресторанах.

«Этот Dassai отличается» от того, который компания производила до сих пор, – сказал генеральный директор Сакураи Хироси, выразив уверенность в качестве Dassai Blue, которое отличается лёгким вкусом.

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