Ожидаемый спрос на рис в Японии в 2024 году достиг рекордно низкого уровня

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Спрос на рис, который будет собран в 2024 году для потребления в качестве основного продукта питания в Японии, по оценкам, достиг рекордно низкого уровня в 6,71 миллиона тонн, сообщило министерство сельского хозяйства.

Спрос на рис снижается 11-й год подряд, согласно оценке, представленной на сегодняшнем заседании подгруппы соответствующей комиссии, консультирующей министра сельского хозяйства. Годовой спрос в последние годы упал примерно на 100 000 тонн.

Ориентировочный показатель спроса на период с июля 2024 года по июнь 2025 года был рассчитан на основе демографических данных и потребления риса на душу населения.

Прогнозируется, что прямое потребление риса на человека в течение одного года снизится на 600 граммов в годовом исчислении до 54,2 килограмма из-за сокращения численности населения страны и изменения привычек питания.

Прогнозируется, что в 2024 году будет произведено 6,69 млн тонн риса.

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