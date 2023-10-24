Японская компания «Хамада сюдзо» получила международную премию за производство сётю

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Лондон, 23 октября (Jiji Press). Японский производитель сакэ «Хамада сюдзо» получил главный приз как производитель спиртных напитков сётю на Международном конкурсе вин и спиртных напитков в этом году.

Премия Shochu Producer Trophy была вручена производителю из Итикикусикино, префектура Кагосима, юго-запад Японии, на церемонии награждения в Лондоне 19 октября.

Сётю из бататов Daiyame 40 от «Хамада сюдзо», приготовленный исключительно для продажи за рубежом и пригодный для коктейлей, занял второе место в категории брендов сётю IWSC. Это новаторский сётю, который раскрывает аромат созревших бататов.

«Хамада сюдзо» была удостоена чести не только за открытие новых горизонтов, но и за усилия по сохранению традиционного мастерства сётю.

Хамада Котаро, директор «Хамада сюдзо», сказал, что он рад признанию после многочисленных улучшений и что винокурня продолжит совершенствовать свои навыки, чтобы сётю стал одним из самых популярных спиртных напитков.

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