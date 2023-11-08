Президент Кыргызстана посетит Японию 17-20 ноября

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Японию 17-20 ноября, сообщил генральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

В ходе визита Жапаров в сопровождении супруги встретится с императором Нарухито и императрицей Масако. По данным МИД, императорская чета устроит обед для Жапарова и его супруги в императорском дворце.

Жапаров также проведёт переговоры с премьер-министром Кисидой Фумио и примет участие в банкете, который устроят Кисида и его жена.

Помимо Токио кыргызская пара посетит Киото.

«Мы надеемся, что дружба и сотрудничество между двумя странами будут углубляться и в будущем», – заявил Мацуно на пресс-конференции, отметив, что в прошлом году Япония и Кыргызская Республика отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

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