Детская анорексия продолжает угрожать после трех лет после пандемии
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Токио, 24 ноября (Jiji Press) - Число детей в Японии, страдающих от нервной анорексии (расстройство пищевого поведения), остается высоким на третий год после начала пандемии COVID-19, свидетельствует исследование, проведенное правительственным институтом.
Нервная анорексия - это расстройство, при котором люди имеют аномально низкую массу тела из-за избыточных диет или рвоты после еды. Люди, страдающие от этого расстройства, рискуют столкнуться с серьезными последствиями для своей повседневной жизни.
В финансовом году 2020, в период начала кризиса, вызванного новым коронавирусом, количество случаев нервной анорексии среди детей выросло примерно на 50% по сравнению с финансовым годом 2019. Согласно исследованию Национального центра здоровья и развития детей, в финансовом году 2022 число случаев этого расстройства превысило уровень финансового года 2019 на 40%, предшествующего пандемии.
В мае этого года правительство перевело COVID-19 в категорию V, к которой также относится сезонный грипп, в соответствии с законом о контроле за инфекционными заболеваниями, и ограничения на передвижение, связанные с новым коронавирусом, были сняты.
Тем не менее остается неизвестным, когда смягчатся физические и психологические последствия продолжающейся пандемии. Центр продолжает призывать к вниманию к детям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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