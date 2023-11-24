Богатые люди в Японии утаили доходы на рекордные 98 миллиардов йен

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Токио, 22 ноября (Jiji Press) - Богатые люди в Японии не задекларировали рекордные 98 миллиардов йен налогооблагаемого дохода за финансовый год, завершившийся в июне, сообщило в среду Национальное налоговое агентство.

Сумма незадекларированных доходов увеличилась на 16,8% по сравнению с предыдущим годом и второй год подряд достигла самого высокого уровня с 2009 года, когда начались проверки доходов состоятельных людей.

В течение года агентство провело 2943 расследования в отношении таких лиц, что на 32,2% больше, чем в прошлом году, и выявило возврат налогов на общую сумму 18,3 миллиарда йен, что на 23,1% меньше.

По словам источников, знакомых с ситуацией, штрафные санкции снизились, возможно, потому, что значительную часть незадекларированных доходов составляла прибыль от финансовых операций с более низкими налоговыми ставками.

Среди скрывавших доходы богачей глобальные инвесторы не задекларировали 51,4 миллиарда йен, что на 37,4% больше, чем 50% от общей суммы незадекларированных доходов. Однако штрафные налоги сократились вдвое - до 7,1 миллиарда йен.







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