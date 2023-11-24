Японская комиссия поддерживает сокращение срока запрета на смену работодателя иностранными работниками

Политика Экономика Общество

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Токио, 24 ноября (Jiji Press) - Правительственная комиссия Японии предложила разрешить иностранным работникам, участвующим в программе, предназначенной для замены технической стажировки, изменять место работы по истечении одного года в принципе.

Группа под руководством президента Японского агентства международного сотрудничества Акихико Танака решила отказаться от предыдущего предложения об установлении минимального срока работы в два года с момента трудоустройства, так как члены группы высказались против.

Принцип одного года включен в опубликованный в тот же день проект итогового отчета о планируемом преобразовании системы стажировок иностранных технических специалистов.

Новая система будет в первую очередь ориентирована на рассмотрение иностранцев как работников, а не как стажеров, с учетом обеспечения рабочей силой.

Действующая система, в принципе, запрещает иностранным стажерам смену работодателя в течение первых трех лет.

 

外国人技能実習制度の見直しを検討する政府の有識者会議＝２４日午前、東京都千代田区

閣議に臨む岸田文雄首相（中央）ら＝２４日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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