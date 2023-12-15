Японские производители фотоаппаратов стремятся привлечь внимание пользователей смартфонов поколения Z

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Японские производители фотоаппаратов стараются привлечь внимание представителей поколения Z, то есть подростков и людей до 30 лет, которые привыкли к камерам смартфонов, рекламируя уникальность своей продукции – например, небольшой размер или функция видеосъёмки.

Возвращается спрос и на старые компактные цифровые камеры, а также спрос на вторичном рынке.

В октябре корпорация Fujifilm в Японии добавила Instax Pal в свою линейку камер мгновенной печати Instax, известную как «Cheki».

Instax Pal настолько мал, что помещается на ладони пользователя, и не имеет встроенной функции печати. Чтобы распечатать фотографии, сделанные новой камерой, людям нужно использовать фотопринтер, который продаётся отдельно.

«Мы увеличиваем производство благодаря хорошим продажам», – сказал Гото Тэйити, президент и генеральный директор Fujifilm Holdings Corp, материнской компании Fujifilm.

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