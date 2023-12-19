Япония предложит японскую каллиграфию (сёдо) для списка культурного наследия ЮНЕСКО
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Токио, 18 декабря (Jiji Press). Совет по делам культуры Японии рекомендовал японскому правительству добиваться включения японской каллиграфии сёдо в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В ответ правительство представит своё предложение этому органу ООН к марту следующего года после его официального принятия на заседании соответствующих ведомств, сообщили информированные источники.
Ожидается, что межправительственный комитет ЮНЕСКО примет решение о регистрации сёдо в списке примерно в ноябре 2026 года.
Сёдо, «Путь письма» – это искусство написания иероглифов (кандзи) и слоговых символов (кана) с помощью таких традиционных инструментов, как кисти, чернильные палочки и чернильные пластины. После прихода кандзи из Китая в древнюю Японию в результате заимствования китайских стилей и техник письма возник японский стиль письма ваё, который повлиял на возникновение поэтической культуры «японских песен» вака и на развитие символов слоговой азбуки (кана).
Группа пришла к выводу, что сёдо может помочь донести до мира разнообразие и глубину японской культуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]