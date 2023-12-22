Япония подтверждает, что Китай продолжает одностороннюю разработку газовых месторождений

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Токио, 18 декабря (Jiji Press) - Японские морские силы самообороны обнаружили пламя на газовом месторождении, которое Китай в одностороннем порядке разрабатывает в Восточно-Китайском море, сообщило Министерство иностранных дел.

Это сооружение - одно из 18, установленных Китаем на западной стороне срединной линии между Японией и Китаем.

Генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании министерства Хироюки Намадзу выразил протест заместителю министра посольства Китая в Токио Ян Юю, заявив, что продолжение односторонней застройки вызывает крайнее сожаление.

Намадзу повторил призыв Японии к скорейшему возобновлению переговоров о совместной разработке газовых месторождений на основе двустороннего соглашения 2008 года.

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