Иностранные туристы в Японии с января по ноябрь вновь достигли отметки в 20 миллионов человек

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Токио, 20 декабря (Jiji Press) - В январе-ноябре число иностранных туристов, посетивших Японию, превысило 20 миллионов человек впервые за четыре года, свидетельствуют данные правительства, несмотря на пандемию COVID-19.

По данным Японской национальной туристической организации, в ноябре число туристов увеличилось в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 2 440 800 человек, приближаясь к уровню 2 441 274 человек в ноябре 2019 года, до начала пандемии.

Рост числа иностранных туристов, в основном из Южной Кореи, Тайваня и Соединенных Штатов, обусловлен дешевизной иены. В октябре ежемесячное число иностранных посетителей впервые превысило уровень до пандемии.

Прогнозируется, что в 2024 году годовое число иностранных посетителей может установить новый рекорд. По оценкам туристического агентства JTB Corp., к 2024 году оно может достигнуть 33,1 миллиона человек, превысив текущий рекорд 2019 года - 31,88 миллиона.

Тем временем число посетителей из материкового Китая, ранее составлявших около 30 процентов всех туристов в Японии, остается невысоким. В ноябре число посетителей из Китая сократилось на 65,6 % по сравнению с уровнем 2019 года, в частности, из-за задержек в возобновлении авиасообщения между Японией и Китаем.







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