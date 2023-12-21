Префектура Яманаси будет взимать плату за восхождение на гору Фудзи

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Кофу, префектура Яманаси, 20 декабря (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси, расположенной к западу от Токио, планирует установить ворота на пятой станции на пути восхождения на гору Фудзи и начать взимать плату за вход в следующем году, сообщили чиновники префектуры. .

По словам чиновников, они также будут контролировать количество альпинистов, чтобы уменьшить заторы и предотвратить восхождение посетителей ночью.

В отношении этих инициатив правительство префектуры планирует представить постановление ассамблее префектуры в феврале следующего года после консультаций с местными сообществами.

«Мы хотим обеспечить безопасность альпинистов, реализуя (запланированные) меры», – заявил на пресс-конференции губернатор Яманаси Нагасаки Котаро.

Согласно плану администрации префектуры, альпинисты будут обязаны платить вступительный взнос при прохождении через ворота, которые будут установлены у входа на маргрут Ёсида. Ожидается, что сборы будут взиматься с 1 июля, когда начнётся альпинистский сезон следующего года. Сумма сбора ещё не определена.

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