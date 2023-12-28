95 процентов начальных и неполных средних школ Японии используют факс
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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Опрос министерства образования Японии показал, что 95,9% государственных начальных и неполных средних школ по всей стране продолжают использовать факсы.
Исследование по компьютеризации административной работы в школах также выявило, что 87,2% школ обмениваются документами, требующими печатей или подписей, с родителями учащихся.
Результаты проливают свет на ограниченный прогресс компьютеризации в сфере образования.
Правительственная группа по реформе цифрового администрирования 20 декабря приняла промежуточный отчёт, в котором содержится призыв повысить эффективность школьной административной работы и облегчить нагрузку на учителей посредством компьютеризации. В отчёте содержался план в принципе прекратить переписку по факсу и использовать документы, требующие печати.
В Минобразования отметили, что школам порой сложно перейти на цифровые коммуникации собственными силами. Оно планирует также призвать частные предприятия, имеющие отношения со школами, пересмотреть свою практику общения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]