95 процентов начальных и неполных средних школ Японии используют факс

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Опрос министерства образования Японии показал, что 95,9% государственных начальных и неполных средних школ по всей стране продолжают использовать факсы.

Исследование по компьютеризации административной работы в школах также выявило, что 87,2% школ обмениваются документами, требующими печатей или подписей, с родителями учащихся.

Результаты проливают свет на ограниченный прогресс компьютеризации в сфере образования.

Правительственная группа по реформе цифрового администрирования 20 декабря приняла промежуточный отчёт, в котором содержится призыв повысить эффективность школьной административной работы и облегчить нагрузку на учителей посредством компьютеризации. В отчёте содержался план в принципе прекратить переписку по факсу и использовать документы, требующие печати.

В Минобразования отметили, что школам порой сложно перейти на цифровые коммуникации собственными силами. Оно планирует также призвать частные предприятия, имеющие отношения со школами, пересмотреть свою практику общения.

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