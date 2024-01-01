Сильное землетрясение в центральной Японии; наблюдаются цунами

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Токио, 1 января (Jiji Press) - Мощное землетрясение силой до 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в основном потрясло префектуру Исикава в центральной части Японии.

Землетрясение произошло около 16:10, зарегистрировав 7 баллов по японской шкале в городе Сика в Исикаве.

Очаг землетрясения, магнитуда которого оценивается в 7,6, находился в районе Ното в префектуре. По данным Японского метеорологического агентства, очаг залегал очень неглубоко.

Агентство выпустило предупреждение о сильном цунами в регионе Ното, а также предупреждение о цунами в префектуре Исикава, префектурах Тояма и Фукуи, которые граничат с Исикава, префектуре Ниигата, прилегающей к Тояме, префектуре Ямагата, соседствующей с Ниигатой, и префектуре Хёго на западе Японии. Предупреждения о цунами были выпущены для районов Японского моря в префектурах от Хоккайдо (самый север Японии) до Нагасаки (юго-запад Японии).

Вскоре после 16:35 цунами высотой 1,2 метра было отмечено в городе Вадзима провинции Исикава. В городе Тояма и городе Касивадзаки в Ниигате были зафиксированы цунами высотой 80 и 40 сантиметров соответственно.







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