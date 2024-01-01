Премьер-министр Японии Кисида призывает приложить все усилия в связи с землетрясением

Стихийные бедствия Общество

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Токио, 1 января (Jiji Press) - Премьер-министр Японии Кисида Фумио обратился к сотрудникам правительства с призывом предпринять все возможные усилия в ответ на мощное землетрясение, которое произошло в центральной части Японии в тот же день.

 «Я дал указание сотрудникам правительства работать сообща и сотрудничать с соответствующими местными органами власти, придавая первостепенное значение спасению человеческих жизней», - заявил он журналистам в своем офисе в Токио.

Кисида также призвал соответствующие государственные учреждения предоставить населению информацию о правильной эвакуации и провести быструю оценку ущерба от землетрясения. Премьер-министр попросил население оставаться в постоянной готовности к возможному повторению сильного землетрясения и призвал жителей районов, подверженных угрозе цунами, эвакуироваться как можно скорее.

В Центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра был создан отдел по чрезвычайным ситуациям.

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝１日午後、首相官邸


記者会見する林芳正官房長官＝１日午後、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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