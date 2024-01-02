Местные жители напуганы мощным землетрясением в префектуре Исикава

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Сика, префектура Исикава, 1 января (Jiji Press) - Мощное землетрясение, потрясшее префектуру Исикава под Новый год, напугало жителей центральной японской префектуры.

В городе Сика сила землетрясения достигла 7 баллов, что является наивысшим показателем по японской шкале сейсмической интенсивности. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильном цунами в районе Ното, входящем в состав префектуры. Произошла серия афтершоков.

Праздничное настроение, связанное с наступлением нового года, исчезло, и соответствующие местные органы власти и другие организации ускоряют усилия, чтобы подтвердить масштабы ущерба.

61-летняя самозанятая женщина находилась на рабочем месте рядом со своим домом в Шика, когда произошло землетрясение.

«Я не могла стоять на ногах, поэтому пыталась ухватиться за стену и опору и в конце концов смогла сохранить свое положение», - сказала она. «Все сильно тряслось, как по вертикали, так и по горизонтали».



















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