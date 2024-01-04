Самолёт береговой охраны Японии перед столкновением не имел разрешения выехать на взлётно-посадочную полосу

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Токио, 3 января (Jiji Press). Авиадиспетчер не выдал разрешение на въезд на взлётно-посадочную полосу самолету береговой охраны Японии перед тем, как 2 января он столкнулся с пассажирским самолётом Japan Airlines на взлётно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда, согласно записи переговоров между диспетчером и двумя самолётами, как сообщает министерство транспорта 3 января.

Согласно записям связи, авиадиспетчер выдал самолёту JAL разрешение на посадку, одновременно приказав самолету береговой охраны вырулить на остановку непосредственно перед взлётно-посадочной полосой.

Записи показали, что столкновение могло произойти из-за того, что самолёт береговой охраны по ошибке выехал на взлетно-посадочную полосу.

По данным береговой охраны, капитан самолёта береговой охраны сообщил, что он вышел на взлётно-посадочную полосу с разрешения, что не соответствует записям связи.

Совет по безопасности на транспорте Японии обнаружил диктофоны у самолёта береговой охраны и расследует, как он выехал на взлётно-посадочную полосу.

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