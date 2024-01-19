Высший суд может пересмотреть решение о запрете на льготы для однополых партнеров

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Токио, 17 января (Jiji Press) -- Верховный суд Японии может пересмотреть решение высшего суда, согласно которому однополый партнер жертвы убийства не имеет права на получение пособия по потере кормильца.

Третья коллегия мелких судей под председательством судьи Хаяси Мичихару приняла решение провести устные аргументы 5 марта, что необходимо для изменения решения высшего суда.

Иск был подан 48-летним Учиямой Ясухидэ, который утверждал, что отклонение советом общественной безопасности префектуры Айти его заявления на получение льгот по программе компенсации жертвам преступлений было незаконным, и требовал, чтобы правительство префектуры отменило этот шаг.

Верховный суд впервые примет решение по вопросу о государственных пособиях для однополых партнеров.

Партнер Утиямы был убит в 2014 году в возрасте 52 лет после того, как они прожили вместе более 20 лет. Заявление было подано, так как программа предусматривает выплату пособий тем, кто фактически состоял в брачных отношениях с жертвами преступлений.







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