Коммунистическую партию Японии впервые представляет женщина

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В Атами, префектуре Сидзуока, 18 января (Jiji Press) - Решение о том, что политический лидер Тамура Томоко станет преемником председателя Сии Кадзуо, который ушел в отставку после 23-летнего пребывания на посту – самого продолжительного в истории партии, было принято Коммунистической партией Японии (КПЯ).

Тамура, 58 лет, станет первой женщиной, возглавившей партию, основанную в 1922 году. Назначение было утверждено в последний день четырехдневного съезда КПЯ в Атами, префектуре Сидзуока, к западу от Токио.

Сии, став председателем КПЯ в ноябре 2000 года, возглавил партию в течение 23 лет, перешедшую к более гибкому подходу и признающую систему императорской семьи и Силы самообороны.

Он также стремился объединить оппозиционные партии в борьбе с правящей коалицией на национальных выборах.

Сии должен стать главой Центрального комитета КПЯ - пост, остававшийся вакантным с тех пор, как 93-летний Фува Тэцудзо покинул свой пост в 2006 году.

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