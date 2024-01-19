Продление синкансэна поможет восстановлению после землетрясения: Глава JR West

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Токио, 18 января (Jiji Press)- Продление линии «синкансэн», запланированное на март, поможет ускорить восстановление районов, пострадавших от сильного землетрясения 1 января, заявил Хасегава Казуаки, президент компании West Japan Railway Co.

«Мы обязательно откроем» участок линии Хокурику синкансэн между станцией Канадзава в префектуре Исикава и станцией Цуруга в соседней префектуре Фукуи 16 марта, как и было запланировано, сказал он на пресс-конференции в Токио.

По словам Хасэгавы, проведенная компанией проверка подтвердила отсутствие проблем на путях и других объектах на этом участке в результате землетрясения магнитудой 7,6, которое в основном обрушилось на Исикаву, входящую в центральный японский регион Хокурику.

«Мы ускорим подготовку к открытию (участка) в сотрудничестве с местным населением, чтобы оказать мощную поддержку восстановлению (пострадавших от землетрясения районов)», - сказал он.

Самый быстрый поезд на линии синкансэн соединит Токио и Цуругу за три часа и восемь минут, что дает надежду на то, что расширение участка поможет увеличить количество туристов в Хокурику, в том числе из столичного региона Токио.

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