Япония, Южная Корея и США обсуждают угрозы со стороны Северной Кореи
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Сеул, 18 января (Jiji Press) -- Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты провели в Сеуле встречу высокопоставленных чиновников по делам Северной Кореи, обсудив не ослабевающие угрозы со стороны страны-затворницы.
На встрече присутствовали генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Намадзу Хироюки, заместитель специального представителя по делам Северной Кореи Государственного департамента США Чжон Пак и специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Ким Ганн.
Согласно заявлению японского министерства, официальные лица выразили сильную озабоченность по поводу торговли оружием между Россией и Северной Кореей.
Они также согласились с тем, что запуски баллистических ракет Северной Кореей представляют угрозу, и подтвердили, что три страны будут укреплять свои связи в области национальной безопасности. Ким заявил на встрече, что Северная Корея противостоит постоянным усилиям трех стран по построению мира и процветания, сообщают южнокорейские СМИ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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