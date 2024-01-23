Кисида призывает компании к большему повышению заработной платы этой весной

Новости

Токио, 22 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио в понедельник призвал к большему повышению заработной платы этой весной, чем годом ранее, чтобы гарантировать, что заработная плата будет повышаться более быстрыми темпами, чем инфляция.

Кисида сделал эти комментарии, когда представители правительства, бизнеса и профсоюзов встретились, чтобы обсудить пути достижения устойчивого повышения заработной платы на весенних переговорах по заработной плате «весенних битв» (сюнто), которые должны начаться на этой неделе.

Участники в основном обсуждали прогресс в усилиях по оказанию помощи малому бизнесу переложить растущие расходы на клиентов, чтобы обеспечить средства для повышения заработной платы.

Помимо Кисиды, в мероприятии приняли участие Токура Масакадзу, председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), и Ёсино Томоко, президент Конфедерации японских профсоюзов (Рэнго).

Это была первая встреча трёх сторон для обсуждения повышения заработной платы с ноября прошлого года и третья с тех пор, как Кисида вступил в должность в октябре 2021 года. Проведение таких переговоров в январе, когда начинается сюнто, является беспрецедентным.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме