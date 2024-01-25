JR East определил вероятную причину аварии на линии скоростных поездов синкансэн

Новости

Токио, 24 января (Jiji Press). Масштабная приостановка линий сверхскоростных поездов синкансэн 23 января на линиях Тохоку, Дзёэцу и Хокурику могла быть вызвана неисправностью устройства, регулирующего натяжение воздушных кабелей, сообщили официальные лица East Japan Railway Co.

До конца этого месяца железнодорожный оператор планирует провести экстренные проверки такого оборудования в 500 точках своей зоны обслуживания. Большинство пострадавших служб синкансэн возобновили работу 24 января.

По данным JR East, одно из устройств регулировки натяжения на обоих концах 1,3-километрового кабеля между станциями Уэно и Омия оказалось повреждённым. Кабель провис из-за неисправности устройства.

Предполагается, что отключение электроэнергии, которое привело к приостановке, произошло, когда поезд Хокурику синкансэн проезжал через участок с провисшим тросом около 10 часов утра во вторник.

Рассматриваемое устройство прослужило 38 лет, а внутренние стандарты JR East предусматривают замену оборудования регулировки натяжения после 30 лет использования.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме