Тейлор Свифт сможет посетить Суперкубок после шоу в Токио: посольство Японии

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Вашингтон, 2 февраля (Jiji Press). Американская поп-певица Тейлор Свифт сможет попасть на Суперкубок в Лас-Вегасе 11 февраля после выступления в Токио накануне, говорится в заявлении посольства Японии в Вашингтоне, изданном, чтобы успокоить её поклонников.

Американские поклонники переивают, сможет ли Свифт, которая выступит в Японии впервые примерно за пять лет, вернуться в Лас-Вегас к игре чемпионата Национальной футбольной лиги между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49ers», чтобы посмотреть на игру, в которой будет участвовать её бойфренд, тайт-энд из «Чифс» Трэвис Келси.

Ссылаясь на «12-часовой перелёт и 17-часовую разницу во времени (между Японией и Лас-Вегасом)», в заявлении посольства говорится, что можно с уверенностью сказать, что если она вылетит из Токио вечером после выступления 10 февраля, то сможет прибыть в Лас-Вегас до начала Суперкубка. Заявление сопровождалось отсылками к её песням.

«Мы знаем, что многие люди в Японии с нетерпением ждут тура Тейлор Свифт Eras Tour, поэтому мы хотим подтвердить, что любой, кого это касается, может не беспокоиться – эта талантливая исполнительница сможет поразить японскую публику и при этом добраться до Лас-Вегаса, чтобы поддержать The Chiefs, когда они выйдут на поле Суперкубка в своей красной форме», сообщили в посольстве Японии.

Поп-певица, которая часто посещала игры Chiefs, планирует выступать четыре вечера подряд до 10 февраля в Tokyo Dome в рамках тура.

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