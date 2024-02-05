На новом участке линии скоростных поездов Хокурику синкансэн состоялся пробный проезд

Новости

Цуруга, префектура Фукуи, 3 февраля (Jiji Press). Компания West Japan Railway Co. (JR West) провела тест-драйв на недавно построенном участке линии скоростного поезда Хокурику синкансэн.

Представители широкой общественности, выбранные посредством лотереи, проехали на поезде серии W7 из 12 вагонов п примерно 125-километровому участку между станцией Канадзава в префектуре Исикава в центральной Японии и станцией Цуруга в соседней префектуре Фукуи.

Новая часть линии откроется 16 марта. Тестовые проезды продлятся до воскресенья, в общей сложности в них примут участие 2000 участников, выбранных случайным образом из примерно 150 000 претендентов.

«Пейзажи там прекрасны, и я очень жду открытия секции» – сказала 29-летняя Усуи Мэгуми, участница из города Сайтама, недалеко от Токио, которая ехала на поезде из Канадзавы.

«Я хочу использовать (Хокурику) синкансэн для своих деловых поездок в Токио», – сказал Хираока Хидэнобу, 23-летний участник из города Цуруга.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме