Япония стремится к повышению оплаты труда водителей грузовиков на 10 процентов

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Токио, 16 февраля (Jiji Press) - Правительство Японии утвердило план по оптимизации логистических услуг к 2030 финансовому году, включая повышение заработной платы водителей грузовиков на 10 процентов в 2024 финансовом году.

Средне- и долгосрочный план был разработан для решения так называемой «проблемы 2024 года», связанной с возможной нехваткой водителей грузовиков, которая может возникнуть из-за новых правил сверхурочной работы, вступающих в силу в апреле.

План также предусматривает сокращение времени на погрузку и разгрузку товаров, а также ожидание своей очереди на выполнение работы на 125 часов в год на одного водителя грузовика.

С помощью этого плана правительство надеется снизить нагрузку на водителей грузовиков, сохраняя при этом пропускную способность грузового транспорта страны.

Премьер-министр Кисида Фумио обсудил этот план с руководителями логистической отрасли и другими заинтересованными лицами в целях повышения эффективности логистики и увеличения заработной платы водителей грузовиков.







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