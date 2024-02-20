Япония рассматривает возможность продления субсидий на бензин

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Токио, 16 февраля (Jiji Press) - Правительство Японии активно обсуждает вопрос о продлении субсидий на бензин и керосин до конца апреля, в попытке поддержать домохозяйства страны, столкнувшиеся с увеличением цен на основные товары, включая продукты питания.

Официальные лица сообщили, что предполагается рассмотреть возможные варианты продления программы субсидирования, запущенной в январе 2022 года. В рамках этой программы правительство предоставляет финансовую помощь нефтепереработчикам с целью сохранения низких розничных цен на топливо. Благодаря этим мерам, средняя стоимость обычного бензина в стране остается на уровне 175 иен за литр.

Тем временем, несмотря на дебаты, правительство не собирается отменять заморозку временного снижения налогов на бензин. Это решение принято после того, как правящая партия и оппозиция не смогли достичь согласия по данному вопросу.

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