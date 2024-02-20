Фестиваль с 1000-летней историей завершается на северо-востоке Японии

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Осю, префектура Иватэ, 17 февраля (Jiji Press) - Большой исторический фестиваль Сомин-сай, уходящий корнями более чем на тысячу лет назад, в последний раз прошел в буддийском храме на северо-востоке префектуры Иватэ.

Храм Кокусэки-дзи в городе Осю больше не будет хозяйничать Сомин-сай, поскольку стало затруднительно поддерживать ежегодное событие из-за снижения числа участников, что свидетельствует о старении местного населения.

Сомин-сай в этом храме, который часто считается одним из самых впечатляющих фестивалей в Японии, - это событие, проводимое традиционно ночью в период лунного Нового года, чтобы помолиться о хорошем здоровье и обильном урожае. Его особенность заключается в том, что мужчины, одетые в набедренные повязки, соревнуются за пеньковый мешок с талисманами.

Фестиваль привлек внимание общественности в 2008 году, когда компания East Japan Railway Co. или JR East отказалась размещать плакат с изображением мужчины с густыми волосами на груди, заявив, что это «может вызвать дискомфорт» у некоторых людей.

В этом году соревнование за пеньковый мешок с талисманами Сомин впервые за четыре года состоялось после перерыва из-за пандемии COVID-19. В то же время, продолжительность проведения фестиваля была сокращена с обычной всенощной программы до времени с 18:00 до 23:00.

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