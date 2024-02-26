Компания JR Tokai и администрация префектуры Сидзуока обсуждают экологические меры при строительстве линии сверхскоростного магнитолевитационного поезда

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Сидзуока, 25 февраля (Jiji Press). Нива Сюнсукэ, президент компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai), провёл встречу в городе Сидзуока в центральной Японии с руководителями 10 муниципалитетов вдоль реки Ои в префектуре Сидзуока, чтобы обсудить меры по охране окружающей среды в рамках проекта линии магнитолевитационных поездов Тюо Синкансэн.

Сторона JR Tokai объяснила меры по охране окружающей среды для участка проекта в Сидзуока, предложенные в отчёте, составленном группой экспертов при министерстве транспорта в декабре, в том числе меры по борьбе с возможным падением уровня воды в ручьях с водной жизнью.

В начале встречи Нива заявил, что компания приложит все усилия для принятия мер по защите окружающей среды и мониторинга воздействия на окружающую среду, подчеркнув при этом, что завершение строительства линии маглев в ближайшее время становится всё более необходимым в качестве фундаментальной меры по подготовке к стихийным бедствиям.

На встрече присутствовали мэры 10 муниципалитетов, в том числе городов Симада и Яидзу, а также города Ёсида.

Один из мэров призвал JR Tokai тщательно следить за воздействием на окружающую среду, и JR Tokai ответил, что полностью решит любые проблемы.

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