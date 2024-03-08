Правительство Британии выкупит два земельных участка у компании Hitachi

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Лондон, 6 марта (Jiji Press). Британское правительство согласилось купить два земельных участка в Великобритании, принадлежащих японской компании Hitachi Ltd., за 160 миллионов фунтов, сообщил министр финансов Джереми Хант в своём выступлении по бюджету.

Это участок Уилфа на острове Англси в северном Уэльсе и участок Олдбери на юго-западе Англии. Они могут быть использованы для размещения атомных электростанций.

Hitachi купила площадки для строительства атомных электростанций, но в 2020 году от этого плана отказались, главным образом из-за резкого роста затрат.

Британии необходимо построить атомные электростанции, поскольку она прогнозирует, что к 2050 году атомная энергетика обеспечит четверть её спроса на электроэнергию.

Хант не привел конкретных планов строительства. Говоря об одном из объектов, он сказал, что он играет «жизненно важную роль в реализации наших ядерных устремлений».

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