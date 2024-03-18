В США найдены культурные ценности Окинавы, потерянные во время войны
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Наха, префектура Окинава, 15 марта (Jiji Press). Двадцать два культурных сокровища, предположительно потерянные во время битвы за Окинаву во время Второй мировой войны, были найдены в Соединённых Штатах и возвращены в префектуру Окинава на юге Японии. Об этом 15 марта сообщила префектура.
В число культурных объектов входит портрет короля Королевства Рюкю. Существование такого портрета было подтверждено впервые после войны.
«Возвращение сокровищ Окинавы – это большая радость для народа Окинавы», – заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.
В 2001 году префектура подала заявку на включение портрета в папку украденных произведений искусства Федерального бюро расследований США. В 2023 году префектура получила сообщение о том, что похожая на портрет картина была обнаружена, и позже была подтверждена его подлинность.
Культурные ценности будут представлены прессе в апреле после проверки их состояния и мер по борьбе с вредителями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]