Открылась секция Канадзава-Цуруга линии скоростных поездов Хокурику синкансэн

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Цуруга, префектура Исикава, 16 марта (Jiji Press). Открылся 125-километровый участок линии сверхскоростного поезда Хокурику синкансэн в центральной Японии, который соединит Канадзаву, префектура Исикава, и Цуругу, префектура Фукуи. Наименьшее время в пути составит 41 минуту.

Также 16 марта правительство Японии запустило программу скидок на поездки для развития туризма в четырёх префектурах региона Хокурику, чтобы помочь в восстановлении районов, сильно пострадавших от землетрясения магнитудой 7,6 на полуострове Ното 1 января.

«Мы будем использовать сверхскоростной поезд для дальнейшего развития Цуруги», – заявил губернатор Фукуи Сугимото Тацудзи на церемонии открытия станции Цуруга.

Министр транспорта Сайто Тэцуо заявил, что надеется, что открытие расширенного участка станет движущей силой восстановления и реконструкции после землетрясения.

Первый поезд «Кагаяки» отправился со станции Цуруга в 6:11 утра и направился на станцию ​​Токио.

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