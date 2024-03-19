«Мы будем продолжать добиваться прогресса на пути к отказу от ядерного оружия» = Контрибуция перед заседанием Совета Безопасности ООН - министр иностранных дел Камикава.

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17 марта во время визита в Нью-Йорк министр иностранных дел США Камикава Йоко написала статью для специализированного издания ООН Path Blue, в которой пообещала “продолжать двигаться вперед к реализации мира без ядерного оружия”. 18 марта г-жа Камикава будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН, которое проведет Япония и которое будет посвящено теме ядерного разоружения и нераспространения.

Ядерная угроза в мире растет, а президент России Владимир Путин, вторгшийся в Украину, заигрывает с применением ядерного оружия. Г-жа Камикава подчеркнула, что Россия «может положить конец 78-летнему рекорду неприменения ядерного оружия». «Мы не можем принять их угрозы».

Г-жа Камикава подчеркнула, что «мы должны продолжать посылать сильный сигнал» Северной Корее, которая продолжает углублять свои отношения сотрудничества с Россией.

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