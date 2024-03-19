У принцессы Юрико проявились симптомы левосторонней сердечной недостаточности

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Токио, 18 марта (Jiji Press) -- У японской принцессы Юрико, находящейся в настоящее время в больнице, проявились симптомы левосторонней сердечной недостаточности, сообщили в понедельник представители Управления Императорского двора.

У 100-летней принцессы также наблюдается рецидив симптомов церебрального инфаркта, ей трудно двигать правой рукой и ногой, сообщили чиновники.

У принцессы Юрико была диагностирована сердечная недостаточность, когда она была госпитализирована в сентябре 2020 года. Она была выписана из больницы в октябре того же года.

С недавних пор принцесса испытывает затруднения с дыханием. Простой тест показал, что сердечная недостаточность усугубилась. Хотя она может общаться со своим врачом, ей трудно говорить.

Принцесса, тетя императора Акихито, была госпитализирована в Международную больницу Святого Луки в токийском районе Тюо 3 марта. У нее был диагностирован легкий инфаркт головного мозга. По мере улучшения симптомов 11 марта ее перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.







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