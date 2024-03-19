ЛДПЯ одобрила план приема квалифицированных иностранных работников в 4 новых отраслях: до 820 000 человек в течение 5 лет

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Токио, 18 марта (Jiji Press) -- Правящая Либерально-демократическая партия Японии одобрила план правительства по приему квалифицированных иностранных рабочих в четыре новых сектора.

Правительство планирует до конца этого месяца утвердить план по добавлению четырех секторов - автомобильного транспорта, железной дороги, лесного хозяйства и лесозаготовки.

Иностранные работники в этих четырех секторах, такие как водители такси и автобусов, проводники и машинисты поездов, должны будут обладать более высоким уровнем владения японским языком.

Система приема иностранных работников с определенными навыками в среднесрочной и долгосрочной перспективе была введена в 2019 году, чтобы смягчить нехватку рабочей силы. Работникам первого типа с определенным уровнем квалификации разрешается жить в Японии до пяти лет, а работники второго типа с более высоким уровнем квалификации могут фактически жить в стране постоянно.

Планируемое дополнение будет распространяться только на работников первого типа и доведет число секторов для работников первого типа до 16.







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