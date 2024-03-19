Кисида избегает комментариев по поводу переизбрания Путина

Новости

Токио, 18 марта (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии, Кисида Фумио, воздержался от комментариев по поводу избрания президента России Владимира Путина на пятый срок в ходе президентской гонки, завершившейся в воскресенье.

«Это результат выборов в другой стране,» - сказал Кисида журналистам.

По его словам, из-за вторжения России на Украину «нет никаких перспектив для возобновления переговоров о мирном договоре» между Токио и Москвой.

Кисида однако подчеркнул необходимость «призыва России согласиться на возобновление посещений могил» бывших жителей, удерживаемых Россией северо-западных островов Тихого океана, которые в Японии называются Северными территориями. Спорные острова были захвачены советскими войсками у Японии в последние дни Второй мировой войны.

На пресс-конференции главный секретарь кабинета министров, Хаяси Ёсимаса, также отказался комментировать результаты выборов в России.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]