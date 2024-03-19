Китайский профессор японского университета пропал без вести после временного возвращения на родину прошлым летом

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18 марта стало известно, что профессор Ху Шиюн, китайский профессор Университета Кобе Гакуин, пропал после временного возвращения в Китай прошлым летом. Его семья, живущая в Японии, также не может связаться с ним, и есть вероятность, что он был задержан китайскими властями.

По данным университета, профессор Ху, уроженец провинции Цзянсу, работал в университете с 2015 года, преподавая китайскую классику и другие предметы. В августе прошлого года он временно вернулся домой после окончания первого семестра в университете, а примерно в конце сентября его семья связалась с ним, сообщив, что он еще не вернулся и что они не могут с ним связаться. В середине марта университет обратился в Генеральное консульство Китая в Осаке с просьбой подтвердить его безопасность, но ответа не получил.

В связи с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин уделяет особое внимание «национальной безопасности», в Китае усилилась слежка за иностранцами и гражданами Китая, связанными с зарубежными странами. В июле прошлого года вступил в силу пересмотренный закон о борьбе со шпионажем, расширивший определение «шпионажа». Положения закона неоднозначны, и растут опасения по поводу его произвольного применения.

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