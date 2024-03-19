Япония внедряет аналог закона DBS для безопасности детей: сексуальные преступники обязаны сменить место работы в школах

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Токио, 19 марта (Jiji Press)- Правительство Японии на заседании кабинета министров во вторник приняло законопроект о создании системы, запрещающей людям, имеющим судимости за преступления на сексуальной почве, работать в местах, связанных с контактами с детьми.

Законопроект о создании японской версии британской службы Disclosure and Barring Service предполагает обязать школы, детские сады и приюты проверять наличие таких записей у соискателей и работников и принимать другие меры по защите безопасности детей, например, проводить соответствующее обучение персонала.

Если окажется, что у соискателей или работников есть записи о преступлениях на сексуальной почве, учреждениям будет настоятельно рекомендовано не принимать их на работу или переводить на должности, не связанные с контактами с детьми, чтобы обеспечить безопасность детей.

Для других предприятий, связанных с контактами с детьми, таких как детские сады и спортивные клубы, единых обязательств не будет. Вместо этого будет создана программа, в рамках которой учреждения, принимающие меры по защите безопасности детей, смогут на добровольной основе пройти государственную сертификацию, а их названия будут опубликованы.

Сертифицированные учреждения должны будут проверять записи о сексуальных преступлениях, как это делается в школах, яслях и детских домах.







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