Северная Корея: Чен Ын наблюдал за учениями, во время которых была запущена «сверхбольшая радиопушка», предполагая возможное нападение на Южную Корею

Новости

Сеул (Jiji Press) -- 18 марта Северная Корея провела учения с использованием сверхбольших реактивных систем залпового огня, сообщили 19 марта государственные СМИ Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил учениями, сообщило Центральное агентство новостей Кореи.

«Разрушительные наступательные средства, которыми располагает наша армия, должны более тщательно выполнять свои задачи по блокированию и подавлению возможности войны с постоянной совершенной готовностью обрушить столицу противника и структуру его вооруженных сил», - цитирует Кима агентство KCNA, ссылаясь на Сеул.

Министр обороны Японии Кихара Минору сообщил 19 марта на пресс-конференции в Токио, что Северная Корея запустила 18 марта три баллистические ракеты малой дальности.

По словам японских чиновников, северокорейские ракеты пролетели около 350 километров на максимальной высоте около 50 километров, после чего упали в Японское море.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]