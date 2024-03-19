Император и императрица посетят пострадавший от землетрясения полуостров Ното в пятницу

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Токио, 19 марта (Jiji Press) -- 22 марта император Японии Нарухито и императрица Масако посетят полуостров Ното в префектуре Исикава, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от землетрясения магнитудой 7,6 в Новый год, сообщили официальные лица.

Императорская пара посетит эвакуационные пункты в городах Вадзима и Судзу, сообщает Агентство императорского дома. Они также встретятся с чиновниками, занимающимися помощью пострадавшим и другими мерами по ликвидации последствий землетрясения.

Это будет второй визит императорской пары в район, пострадавший от стихийного бедствия, с момента интронизации императора в 2019 году, после их поездки в префектуры Мияги и Фукусима, пострадавшие от тайфуна в том году. Из-за плохой погоды поездка будет перенесена на начало апреля.

Император и императрица воспользуются вертолетом Сил самообороны во время поездки 22 марта после прибытия в аэропорт Ното в Вадзиме.

Опасаясь, что визит станет бременем для местных жителей, императорская пара, опечаленная огромным ущербом от землетрясения, ранее воздерживалась от поездки в пострадавшие районы.

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