Японский министр иностранных дел создает группу стран для поощрения запрета ядерных материалов и обсуждает резолюцию о мирном использовании космоса с США

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18 марта Совет Безопасности ООН провел открытое министерское заседание по ядерному разоружению и нераспространению, организованное Японией, председательствующей в этом месяце. Министр иностранных дел Камикава Йоко, присутствовавшая на заседании в качестве председателя, объявила о создании группы «друзей» для наращивания импульса к началу переговоров по Конвенции о расщепляющемся материале для оружия (ДЗПРМ).

ДЗПРМ, направленная на запрет производства высокообогащенного урана и плутония для предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия, была предложена президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году, но не была согласована из-за противодействия Пакистана, обладающего ядерным оружием. В группе участвуют 12 стран, включая Японию, США, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Австралию.

На встрече были осуждены ядерные угрозы со стороны России и ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, а также выражена обеспокоенность растущим ядерным потенциалом Китая. Посол США в ООН Томас Гринфилд заявил о готовности начать переговоры по контролю над вооружениями с Китаем и Россией прямо сейчас, без предварительных условий.

Гринфилд также подчеркнул опасность размещения ядерного оружия на орбите Земли и выразил намерение совместно с Японией добиваться подтверждения запрета на размещение ядерного оружия в космическом пространстве в соответствии с Договором о космосе, который вступил в силу в 1967 году, и принятия резолюции Совета Безопасности, поощряющей мирное использование космоса.







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