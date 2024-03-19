Банк Японии отменяет отрицательные ставки: первое повышение за 17 лет, отмена политики контроля кривой доходности - шаг к нормализации крупномасштабного смягчения

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19 марта Банк Японии провел заседание по денежно-кредитной политике, на котором принял решение отменить политику отрицательных процентных ставок, которая была частью крупномасштабной программы смягчения денежно-кредитной политики. По мнению Банка, «добродетельный круг», в котором растут и зарплата, и цены, укрепился, и можно ожидать устойчивого и стабильного достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Это первое повышение процентных ставок Банком Японии за 17 лет, с февраля 2007 года. Кроме того, Банк Японии отменил свои долгосрочные и краткосрочные операции с процентными ставками (контроль кривой доходности), которые устанавливали долгосрочные процентные ставки на уровне около 0%, что стало важным поворотным моментом в нормализации беспрецедентного смягчения денежно-кредитной политики, длительностью в 11 лет.

Глава Банка Японии Уэда Кадзуо проведет пресс-конференцию во второй половине дня, чтобы объяснить это решение. Относительно отмены отрицательных процентных ставок два члена Совета высказали свое противоположное мнение.







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