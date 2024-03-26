На аукционе в Нью-Йорке весь набор работ «Тридцать шесть видов на гору Фудзи» был продан за 540 миллионов йен

Новости

Нью-Йорк, 19 марта (Jiji Press) -- Полный набор деревянных гравюр укиё-э мастера Кацушики Хокусая «Тридцать шесть видов на гору Фудзи» был продан на аукционе в Christie’s в Нью-Йорке за 3 559 000 долларов.

Работы в знаменитой серии деревянных гравюр эпохи Эдо обычно появляются на рынке по одной. Полный набор из 46 гравюр, включая 10 работ, добавленных Хокусаем позже, редко встречается.

Официальный представитель Christie’s заявил в прошлом году, что хотя условия сохранности варьируются от работы к работе, общие стандарты высоки.

В выпуске The New York Times было опубликовано интервью с мужчиной в возрасте около 70 лет, который выставил на аукцион полную коллекцию.

Увлеченный горой Фудзи, самой высокой вершиной Японии, и Хокусаем, мужчина начал коллекционировать гравюры в 2013 году и завершил свой вызов в январе 2023 года, общие расходы достигли около 3 миллионов долларов, по информации газеты.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]