Япония разрешит иностранцам оказывать услуги по уходу на дому

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Токио, 22 марта (Jiji Press) -- Министерство социального обеспечения Японии предложило экспертной комиссии план условного разрешения иностранцам работать на дому по уходу за пожилыми людьми.

Согласно плану, направленному на расширение сферы деятельности, доступной для такого персонала, и смягчение проблемы нехватки рабочей силы в этом секторе, отделения по уходу за больными, которые нанимают таких иностранных сотрудников, будут обязаны предоставить им необходимые программы обучения.

В настоящее время в стране разрешено работать в учреждениях по уходу за больными иностранным стажерам-техникам и иностранным работникам с так называемыми специальными навыками. Однако им запрещено работать в службах помощи на дому, оказывая индивидуальную помощь пользователям, из-за опасений по поводу их навыков общения на японском языке.

Министерство завершит разработку плана на одном из следующих заседаний комиссии, надеясь снять запрет уже в 2024 финансовом году, который начнется в апреле.

По данным министерства, нехватка персонала особенно остро ощущается среди тех, кто оказывает услуги по уходу на дому: в 2022 финансовом году соотношение числа вакансий и соискателей составило 15,53. Кроме того, население, работающее на дому, стареет.

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