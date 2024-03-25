Император и императрица Японии посетят Великобританию в июне

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Токио, 24 марта (Jiji Press)--Японский император Нарухито и императрица Масако посетят Великобританию примерно на неделю в конце июня, сообщили в воскресенье осведомленные источники.

Первоначально визит императорской четы в Великобританию был запланирован на 2020 год, но был отложен из-за пандемии COVID-19.

Запланированный визит станет первым для императора и императрицы с тех пор, как они посетили европейскую страну для участия в государственных похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Это будет их второй международный визит доброй воли за границу с момента интронизации императора.

Поскольку британский король Карл III проходит курс лечения от рака, японское и британское правительства тщательно согласовывают график визита императора и императрицы.

Пара посетит Великобританию в качестве государственных гостей и примет участие в приветственном мероприятии и банкете в Букингемском дворце в Лондоне.

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