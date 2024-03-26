Премьер-министр Японии выразил намерение встретиться с Ким Чен Ыном - Ё Сын выразил желание провести встречу, требуя уступок от Японии – КНДР

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Сеул, 25 марта (Jiji Press) - Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что японский премьер-министр Кисида Фумио недавно сообщил Северной Корее о своем желании встретиться со своим братом как можно скорее, сообщает официальное государственное агентство Северной Кореи.

Кисида на этот раз использовал «другой канал», чтобы выразить свое желание встретиться с лидером Северной Кореи, заявила вице-директор Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, сообщило Корейское центральное информационное агентство.

Японии нужно принять «политическое решение», если она действительно хочет улучшить свои отношения с Северной Кореей и способствовать обеспечению регионального мира и стабильности в качестве ближайшего соседа Пхеньяна, заявила Ким Ё Чжон, призывая Токио отказаться от вопроса о похищениях японских граждан десятилетия назад Северной Кореей.

«Если Япония сейчас размышляет о вмешательстве в осуществление нашего суверенного права, увлеченная вопросом похищений, который не имеет дальнейшего разрешения и способа узнать, то премьер-министру не останется ничего, кроме как столкнуться с критикой, что его стремление слишком мало чем отличается от стремления к популярности», - гласит заявление.

История отношений между Северной Кореей и Японией «дает урок, что невозможно улучшить двусторонние отношения, полные недоверия и непонимания, только с идеей о начале переговоров на саммите», - утверждает оно.













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