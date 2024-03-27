Принцесса Айко посещает святилище Исэ в свой первый самостоятельный визит по Японии

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Исэ, префектура Миэ, 26 марта (Дзидзи Пресс) - Принцесса Айко, единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако, посетила святилище Исэ в префектуре Миэ, чтобы сообщить о своем окончании университета Гакусюин в ходе своей первой самостоятельной поездки за пределы Токио.

Прибыв на станцию Тоба компании Kintetsu Railway Co. в городе Тоба на западе Японии, 22-летняя принцесса отправилась в комплекс синтоистских святынь в городе Исэ.

Надев белую шляпу и длинное платье, она посетила внешнее святилище Геку и внутреннее святилище Найку. В Найку она прошла по подходу к святилищу, приветствуя зрителей, несмотря на сильный ветер. Дойдя до ворот главного зала, она предложила ветви священного дерева «тамагуси» и поклонилась.

27 марта принцесса посетила, в частности, исторический музей Сайку в городе Мейва, также расположенном в Миэ, и мавзолей императора Дзинму в городе Касихара в соседней префектуре Нара. В тот же день она вернется в Токио.

С апреля она будет работать на полставки в Японском обществе Красного Креста.













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